Россия шпионит за израильской подлодкой?

Российские разведывательные корабли вели наблюдение за испытаниями новой израильской подводной лодки «Дракон», спущенной на воду недавно на верфи Thyssenkrupp в Киле и проводящей испытательные заплывы у берегов Северной Европы. Об этом сообщает издание Naval News.

Согласно информации, первые испытания подводных лодок в море — самый уязвимый момент в их жизни, так как вражеские флоты стремятся записать шумы двигателей и поместить их в «акустическую библиотеку».

Специалисты зафиксировали подозрительные маневры двух российских разведывательных кораблей — «Василия Татищева» и «Сибирякова» в зоне проведения испытаний подлодки, которая станет флагманом израильского подводного флота.

Издание Droxford Maritime сообщает, что маневры «Сибирякова» в точности повторяли движения израильской субмарины «Дракон».

В конце прошлой недели немецкая газета Bild сообщала, что два названных российских корабля, базирующихся в Калининграде, заняли позиции на выходе из бухты Киля в Балтийское море, чтобы отслеживать ход военно-морских учений НАТО на Балтике. Отмечалось, что у россиян есть оборудование, позволяющее перехватывать незашифрованные телефонные разговоры.