Россия нарушает все законы войны

В течение мая российская армия использовала против украинских войск 715 боеприпасов с содержанием опасных химических веществ. Как утверждают Силы поддержки ВСУ, это на 271 случай больше, чем в апреле.

Уточняется, что с февраля 2023 года по 24 мая войска РФ 2 698 раз использовали на поле боя опасные химические вещества.

"За указанный период зафиксировано 1 385 случаев обращений военнослужащих Вооруженных сил Украины в медицинские учреждения с симптомами химического поражения разной степени тяжести, из которых только в мае 21", — говорится в сообщении Сил поддержки.

Отмечается, что ВС России обычно применяют химикаты, сбрасывая их с БПЛА с гранатами К-51 и РГ-ВО.