Греция возмутилась угрозами «Хезболлы»

Греция считает неприемлемыми угрозы радикального шиитского движения «Хезболлы» в адрес Кипра. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в ходе встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.

«Греция стоит на стороне Кипра, который в настоящее время подвергается безжалостным и циничным угрозам. Угрожать существованию и суверенитету государства-члена ЕС - неприемлемый поступок», - сказал он в интервью журналистам.

19 июня лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насрулла выступил с видеообращением, в котором сослался на имеющиеся сведения о том, что Израиль якобы пытается получить доступ к авиабазам на Кипре. Он предостерег, что такой шаг будет иметь «негативные последствия» для островного государства. По версии лидера «Хезболлы», в таком случае Кипр «станет соучастником военных действий», а «военными целями для организации» станут объекты в Средиземноморье.