Россия выводит из Беларуси самолеты-разведчики

Россия вывела с белорусского аэродрома "Барановичи" два разведывательных самолета Су-24МР. По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", теперь российские истребители будут базироваться на аэродроме "Шаталово" Смоленской области.

Такой тип самолетов круглосуточно обеспечивает комплексную воздушную разведку на глубину до 400 км от линии боевого столкновения с противодействием средствам ПВО противника, добавляет мониторинговая группа.

Отмечается, что Су-24 постоянно находились в Беларуси с января 2023 года и принимали участие в совместных с РФ учениях.