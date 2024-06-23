Омбудсмен о состоянии Саакашвили

Я посетил всех осужденных и обвиняемых в клинике «Вивамеди». Я также был у Михаила Саакашвили и разговаривал с ним. Об этом заявил омбудсмен Грузии Леван Иоселиани.

«Я не могу говорить о состоянии здоровья Саакашвили, но если сравнивать, в каком физическом состоянии находился он во время моего предыдущего визита, то он выглядит намного лучше. Я получил информацию относительно его здоровья, но не могу говорить об этом публично», - сказал Иоселиани.

По его словам, Саакашвили в ходе беседы поблагодарил Аппарат омбудсмена за то, что на протяжении года он регулярно контролировал его состояние и предоставлял информацию о нем населению.

«Я ему также сказал, что в рамках нашего мандата мы обязательно сделаем все не только для него, но и для всех. Он не высказал какой-то особой просьбы ни мне, ни врачам», — добавил Иоселиани.