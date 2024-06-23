В Подмосковье горит здание научно-исследовательского института «Платан», известного разработками в области электронно-лучевых приборов, полупроводниковых лазеров и жидкокристаллических экранов, пишут российские СМИ.

В здании заблокированы семь человек, к которым пытаются пробраться спасатели. Пожар начался на пятом и шестом этажах в кабинетах корпуса планировки и проектирования.