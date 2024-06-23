Репутация президента России Владимира Путина как лидера, способного гарантировать порядок в огромной стране, пошатнулась после того, как в РФ произошли два масштабных теракта в течение трех месяцев. Об этом пишет CNN.

Издание отмечает, что всплеск насилия происходит в то время, когда возрождается этническое напряжение, которое усиливается как стремлением пополнить ряды ВС РФ, поскольку война против Украины продолжается, так и продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.

По данным российских властей, в хаотичных столкновениях по меньшей мере 20 человек получили ранения и 60 человек были задержаны. Несколько видео в социальных сетях показали толпу людей в аэропорту и на взлетно-посадочной полосе, одни размахивали палестинским флагом, другие прорывались сквозь закрытые двери международного терминала.

«Межрелигиозное насилие - это то, чем «очень, очень обеспокоен» российский лидер Путин», - сказала бывший руководитель московского бюро СМИ Джилл Догерти в ответ на воскресные нападения в Дагестане.