Москва разберется с «сербскими друзьями»

Россия «проверит информацию» о возможных поставках сербских боеприпасов через западные страны в Украину и будет поддерживать контакт с Белградом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москва видела и слышала заявления президента Сербии Александара Вучича. Мы будем разбираться с этим вопросом в контактах с нашими сербскими друзьями», - сказал Песков.

22 июня газета Financial Times сообщила, что с 2022 года Белград мог экспортировать оружие на сумму почти в миллиард долларов, которое могло попасть в Украину. Издание указало, что президент Сербии Александар Вучич косвенно подтвердил эту информацию.

Он подчеркнул, что Белград не поставляет оружие в Украину или Россию, но торгует вооружением и «не интересуется тем, куда оно в конечном счете попадает».