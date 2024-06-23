Европа отгораживается от российской пропаганды

Совет Евросоюза принял решение о блокировке на территории ЕС сайтов четырех российских СМИ: Voice of Europe, РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты". Блокировать доступ к сайтам начнут со вторника, 25 июня. Об этом говорится в официальном журнале Совета ЕС.

"Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и играют важную роль в продвижении и поддержке агрессивной войны России против Украины, а также в дестабилизации обстановки в соседних странах", – говорится в сообщении Совета ЕС.

Напомним, что в середине мая этого года Совет Евросоюза принял решение о приостановке вещания указанных массмедиа на своей территории.