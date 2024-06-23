Россия объявила в международный розыск экс-главу Минюста Украины Павла Петренко и бывшего министра информполитики страны Юрия Стець по делу о применении запрещенных методов ведения войны. Об этом сообщает ТАСС.

"Стець Ю. Я. и Петренко П. Д. объявлены в международный розыск. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - заявила пресс-служба Басманного суда Москвы.