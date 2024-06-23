Шармазанов: «Если бы не война в Украине, то Пашинян…»

Пашиняна «привели к власти» в Армении, чтобы он «вывел Россию отсюда», а сегодня он выступает с различными заявлениями о России, заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

«России это, наверное, поделом. Русские говорили, что он не предатель, русские сделали все, чтобы он в 2021 году переизбирался. Русские во время Движения сопротивления на уровне Госдумы и МИД приехали сюда и встретились с Пашиняном.

В тот же период Пашинян сам расхваливал Путина за способность «оперативно решать проблемы», а нынешний спикер парламента тогда заявлял, что «не было в Армении властей более пророссийских, чем они».

Однако после начала войны в Украине была дана команда. При этом те же западные кураторы призвали Пашиняна пока оставить Армению в ОДКБ. Цель не в этом, хотя это рано или поздно произойдет, а в том, чтобы свести авторитет России к нулю, чтобы ее позиции здесь ослабли», - сказал Шармазанов.

Он добавил, что если бы не война в Украине, то Пашинян «остался бы в статусе российского вассала».