США должны увеличить расходы на оборону: есть угроза

Деньги, потраченные на социальные и экологические цели, должны быть использованы на корабли и оружие, поскольку Китай и Россия угрожают опередить США. Об этом пишет директор группы исследований экономической политики Гудзонского института Ирвин Стельцер в газете The Times.

«Правительства, которые приходили друг за другом, увеличивали социальные выплаты и «зеленые» расходы, одновременно уменьшая долю производства в США, которая тратится на военные нужды. Во времена Рейгана (40-го президента США) на оборону выделяли около 5% ВВП; сейчас страна тратит около половины этой доли. И все это в то время, когда Китай, Северная Корея и Россия координируют свои разработки вооружений и разведывательные возможности, чтобы вытеснить американские власти и установить новый мировой порядок», - отмечает он в статье.

Как следствие, Китай, имея самый большой в мире военно-морской флот, препятствует продвижению США в Южно-Китайском море; хуситы заставляют Америку развертывать и тратить дефицитные ресурсы в Красном море; Иран финансирует боевиков, убивающих американцев; Северная Корея, стратегический партнер Владимира Путина, разрабатывает ядерное оружие, способное достичь американских баз на острове Гуам в северной части Тихого океана, пишет автор.

«Перспектива второго термина Джо Байдена не больше успокаивает наших союзников, чем второй термин Трампа. Байден предпочитает тратить дефицитные средства на мосты и ремонт дорог, а не на корабли и боеприпасы. Его сторонники требуют увеличения расходов на социальные выплаты и борьбу с изменением климата, вместо того чтобы готовиться к тому времени, когда Си Цзиньпин решит захватить Тайвань», — считает Стельцер.

Хорошая новость состоит в том, что американские политики, возможно, наконец-то осознали угрозу, которую создает недостаточное финансирование внешней политики. На прошлой неделе комитет Сената добавил 25 миллиардов долларов в предложенные ассигнования на оборонный бюджет.

Это превышает лимит, ранее согласованный между президентом и лидером республиканцев в Палате представителей. А ведущий республиканец в сенатском комитете по вооруженным силам призывает к увеличению оборонных расходов с послевоенного минимума в 2,7% до 5% ВВП.

«Поскольку бюджетный дефицит Америки, по прогнозам, составит 1,92 триллиона долларов в этом году — 7% ВВП и 14% в 2023 году — необходимо будет повысить налоги и перераспределить средства с «зеленых» и социальных расходов на оборону», — подытоживает Стельцер.