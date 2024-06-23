Израиль «готовится к любым сценариям» по Ливану

Министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе визита в США обсудил ситуацию в регионе с заместителем помощника американского президента, старшим советником по энергетике и инвестициям Амосом Хокштейном.

Во время беседы Галант заявил, что Израиль «готовится к любым сценариям» в отношении Ливана, сообщила пресс-служба военного ведомства.

«Во время встречи они [Галант и Хокштейн] обсудили действия, необходимые для создания условий, позволяющих обеспечить безопасное возвращение [жителей] израильских населенных пунктов в их дома на севере. Министр Галант вновь подчеркнул свое намерение изменить ситуацию с безопасностью на [ливано-израильской] границе», - говорится в сообщении.

Согласно заявлению Минобороны, Галант заявил Хокштейну, выступающему посредником на переговорах по пограничным проблемам между Ливаном и Израилем, что переход израильской армии к так называемой фазе C, или третьему этапу военной операции в секторе Газа, подразумевающему завершение активного этапа боевых действий в анклаве, «повлияет на развитие событий на всех фронтах», включая ливанское направление. «Израиль готовится к любому сценарию, как в военном, так и в дипломатическом отношении», - отметил Галант.