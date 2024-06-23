Кандидат в главы Интерпола похищал бизнесменов?

Кандидата на роль следующего главы Интерпола Мубиту Наву из Замбии обвиняют в причастности к похищению с целью вымогательства двух индийских бизнесменов в сентябре 2022 года. Об этом сообщает The Guardian.

Адвокаты пострадавших Винода и Уддита Садху написали в Интерпол, что обвинения против Мубиты Навы, сейчас занимающего должность заместителя комиссара полиции Замбии, означают, что он «явно не подходит» на должность следующего генерального секретаря Международной организации уголовной полиции.

Мубита Нава в настоящее время является одним из четверых кандидатов в шорт-листе.

Полиция Замбии ответила на эти заявления категорическим отказом признавать выдвинутые обвинения: «Эти обвинения совершенно необоснованны и направлены на то, чтобы запятнать имидж г-на Мубиты Навы в преддверии предстоящих выборов генерального секретаря Интерпола», — говорится в заявлении полицейской службы Замбии.