По данным телеграм-каналов, два человека выпали из окна горящего здания.

При пожаре на территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном городе Фрязино погибли два человека, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, один пострадавший — 34-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии в реанимации, его подключили к ИВЛ. Кроме того, медицинская помощь понадобилась двум пожарным из-за отравления продуктами горения, от госпитализации они отказались.

Также сообщают, что в здании произошел взрыв. По данным МЧС, огнем охвачено 4 тыс. кв. м. К месту пожара вылетел вертолет Ка-32.

Ведомство сообщало, что горят с пятого по восьмой этажи здания. Оттуда спасли одного человека, внутри, по предварительным данным, находятся девять человек.

В холдинге «Росэлектроника» (в него входит НИИ «Платан») заявили, что горящее здание во Фрязино не имеет отношения к компании и оборонной промышленности. «В конце 1990-х годов оно перешло в частную собственность», — заявили там.