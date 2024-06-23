Акула убила звезду «Пиратов Карибского моря»

Представители службы спасения Гонолулу подтвердили на пресс-конференции, что 49-летний актер скончался в воскресенье днем.

Голливудский актер Тамайо Перри, известный по фильму «Пираты Карибского моря», погиб во время серфинга на Гавайях после того, как на него напала акула.

BBC передает, что службы спасения были вызваны на пляж Малаекахана около 13:00 по местному времени. Актер, который и сам был спасателем, был доставлен на берег на гидроцикле, однако парамедики уже ничем не могли ему помочь.

Перри снимался в картине «Пираты Карибского моря: На странных берегах», четвертом фильме франшизы. Он также снимался в сериалах Lost, Hawaii Five-0 и Blue Crush.

На Гавайских островах обитает более 40 видов акул. Наиболее распространенные из них — тигровые, рифовые акулы, песчаные акулы, акулы-молоты и галапагосские акулы.