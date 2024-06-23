Израиль уничтожил бригаду ХАМАС

Израильские военные близки к завершению ликвидации бригады «Рафах» движения ХАМАС как функционирующей боевой единицы. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время посещения района города Рафах на юге сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

«Мы [ЦАХАЛ] приближаемся к моменту, когда можно будет сказать, что мы ликвидировали бригаду «Рафах», что она побеждена и больше не может функционировать как боевая единица», - сказал Халеви.