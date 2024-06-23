Госпитализирована сестра британского короля

Сестра короля Карла III принцесса Анна была доставлена в больницу после того, как получила травму в своем поместье в Глостершире. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Букингемский дворец также сообщил, что пока принцесса останется под наблюдением в больнице Саутмид в Бристоле в качестве меры предосторожности, но ожидается, что она полностью и быстро поправится.

О причинах травмы не сообщается, но предполагается, что она связана с ударом лошади. Принцесса Анна известна своей страстью к конному спорту и верховой езде. Травма может внести изменения в расписание принцессы. Ожидалось, что в конце этой недели она начнет визит в Канаду.

Принцесса Анна — второй ребенок и единственная дочь ныне покойных королевы Елизаветы II и принца Филиппа. При рождении она занимала третье место в очереди к престолу, но сейчас отодвинулась на 16-е. В июне 1987 года она получила титул «Королевской принцессы», который по традиции пожизненно присваивается старшей дочери царствующего монарха. Принцесса Анна является работающим представителем королевской семьи: проводит встречи, участвует в церемониях, осуществляет патронаж. Активно занимается благотворительностью и с 1970 года занимает пост президента благотворительной организации «Спасите детей». Ей присвоили звание генерала и маршала авиации.