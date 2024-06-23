Пашинян запутался: куда «Барак», а куда Палестина наш комментарий
В Ереване неожиданно решили разыграть «ближневосточную карту» и официально признали государство Палестина. В соответствующем заявлении МИД Армении отмечается, что этот шаг обосновывается «международным правом, принципами равенства народов, суверенитета и мирного сосуществования».
Как уже сообщалось, Израиль резко отреагировал на это решение. Послу Армении, вызванному в МИД Израиля, был выражен решительный протест. В тот же день Дмитрий Гендельман, советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявил, что признание Ереваном Палестины является «наградой» террористам ХАМАС за зверства, совершенные ими 7 октября 2023 года.
«Этот шаг будет иметь долгосрочные серьезные последствия для отношений между Израилем и Арменией», — написал Гендельман в своем Telegram-канале на русском языке.
В секторе Газа уже девятый месяц продолжается изнурительная война Армии обороны Израиля с боевиками ХАМАС, следствием которой стало беспрецедентное международное давление на правительство Нетаньяху из-за гибели десятков тысяч мирных палестинцев.
На этом фоне решение официального Еревана разыграть «ближневосточную карту» преследует сразу несколько целей. Во-первых, в Ереване явно решили, что настало подходящее время отомстить Израилю за его военно-стратегическое сотрудничество с Азербайджаном и поставки Баку современного оружия. Во-вторых, этим шагом Армения рассчитывает углубить свои отношения с арабским миром. Ну и, наконец, в-третьих, «мотивирующим» для Еревана фактором является продолжающийся процесс нормализации его отношений с Турцией. Как уже сообщалось, турецкий МИД приветствовал решение армянских властей, заявив о своей «удовлетворенности» этим шагом.
«Мы рады, что Армения вслед за такими странами, как Испания, Ирландия, Норвегия и Словения, решила признать государство Палестина, - говорилось в заявлении МИД Турции. - Как мы подчеркивали ранее, признание Палестины является требованием международного права, справедливости и совести».
Напомним в этой связи, что Турция активно лоббирует признание Палестины, не говоря уже о том, что так называемый палестинский вопрос традиционно является одним из приоритетов во внешней политике Анкары.
Решение Еревана о признании Палестины было обнародовано 21 июня. А тремя днями ранее военно-аналитический портал Bulgarian Military опубликовал статью о заинтересованности Армении в приобретении зенитно-ракетных комплексов «Барак-8», являющихся совместной разработкой Израиля и Индии. Издание отмечает, что Ереван стремится нивелировать свою зависимость от поставок оружия из России.
«Как выясняется, Армения особенно заинтересована в зенитно-ракетном комплексе «Барак-8» - совместном проекте Индии и Израиля, известном также, как LR-SAM или MR-SAM», — пишет Bulgarian Military.
Издание не сообщает о других подробностях, но указывает, что источником информации является аналитический портал Индии Indian Defence Research Wing (IDRW).
«По данным IDRW.org, Армения проявила интерес к Akash-NG — усовершенствованному варианту индийского ракетного комплекса Akash, - пишет Bulgarian Military. - Хотя Армения уже приобрела более раннюю версию, правительство Индии еще не одобрило производство Akash-NG. Из чего следует, что, если Ереван захочет получить ЗРК Akash-NG, этот процесс может занять, как минимум, три года. Учитывая эти факторы, Армения взвешивает варианты между MR-SAM и Akash-NG. Источники из IDRW.org сообщают, что в настоящее время предпочтение отдается MR-SAM из-за его доступности и налаженных производственных возможностей».
В публикации специализированного болгарского издания приводятся сведения о преимуществах зенитно-ракетных комплексов «Барак-8», способных с высокой точностью сопровождать и поражать цели. Эта ракета имеет также двустороннюю линию передачи данных, обеспечивающую высокую точность поражения даже против маневрирующих целей. Кроме того, комплекс «Барак-8» оснащен системой управления вектором тяги, повышающей маневренность во время полета.
ЗРК «Барак-8» состоит из нескольких типов компонентов и подсистем, к которым относятся сама ракета, система вертикального пуска [VLS] для быстрого и гибкого развертывания, радар EL/M-2248 MF-STAR для обнаружения и сопровождения целей, а также система командования и управления для планирования и выполнения задач. Интеграцию всех этих компонентов эффективно обеспечивает комплексный потенциал противовоздушной обороны.
Дальность действия ракеты «Барак-8» составляет, примерно, от 70 до 100 километров в зависимости от конкретного варианта и условий эксплуатации. Этот диапазон позволяет ей поражать угрозы на значительных расстояниях, обеспечивая широкую зону покрытия и усиливая защитный периметр охраняемого объекта.
Ракета предназначена для противодействия широкому спектру воздушных угроз. В частности, она весьма эффективна против самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов [БПЛА] и различных ракет, включая противокорабельные и крылатые. Универсальность и передовые системы наведения делают «Барак-8» мощным инструментом современной противовоздушной обороны, способным защитить от сложных и разнообразных угроз как военно-морские, так и наземные средства.
Отметим, что ЗРК «Барак-8» состоят на вооружении армии Азербайджана и успешно применялись в ходе 44-дневной войны. Согласно сообщениям западных источников, как минимум одна из ракет «Искандер-М», выпущенная Арменией по нашей стране, была сбита именно этим комплексом. До этого момента Россия полностью исключала такую возможность.
Очевидно, что Армения намерена приобрести ЗРК через Индию. Но при этом также очевидно, что без согласия Израиля осуществление сделки невозможно. И тогда невольно задаешься вопросом: а в чем, собственно, логика действий Армении, которая одной рукой пытается приобрести израильские ЗРК, а с другой - публично признает государство Палестина?
Скорее всего, попытки Армении приобрести «Барак-8» через Индию уже были заблокированы Израилем. После чего, собственно, Ереван и решил в отместку разыграть «палестинскую карту».