Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:14

В Ереване неожиданно решили разыграть «ближневосточную карту» и официально признали государство Палестина. В соответствующем заявлении МИД Армении отмечается, что этот шаг обосновывается «международным правом, принципами равенства народов, суверенитета и мирного сосуществования». Как уже сообщалось, Израиль резко отреагировал на это решение. Послу Армении, вызванному в МИД Израиля, был выражен решительный протест. В тот же день Дмитрий Гендельман, советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявил, что признание Ереваном Палестины является «наградой» террористам ХАМАС за зверства, совершенные ими 7 октября 2023 года. «Этот шаг будет иметь долгосрочные серьезные последствия для отношений между Израилем и Арменией», — написал Гендельман в своем Telegram-канале на русском языке.

В секторе Газа уже девятый месяц продолжается изнурительная война Армии обороны Израиля с боевиками ХАМАС, следствием которой стало беспрецедентное международное давление на правительство Нетаньяху из-за гибели десятков тысяч мирных палестинцев. На этом фоне решение официального Еревана разыграть «ближневосточную карту» преследует сразу несколько целей. Во-первых, в Ереване явно решили, что настало подходящее время отомстить Израилю за его военно-стратегическое сотрудничество с Азербайджаном и поставки Баку современного оружия. Во-вторых, этим шагом Армения рассчитывает углубить свои отношения с арабским миром. Ну и, наконец, в-третьих, «мотивирующим» для Еревана фактором является продолжающийся процесс нормализации его отношений с Турцией. Как уже сообщалось, турецкий МИД приветствовал решение армянских властей, заявив о своей «удовлетворенности» этим шагом. «Мы рады, что Армения вслед за такими странами, как Испания, Ирландия, Норвегия и Словения, решила признать государство Палестина, - говорилось в заявлении МИД Турции. - Как мы подчеркивали ранее, признание Палестины является требованием международного права, справедливости и совести».

Напомним в этой связи, что Турция активно лоббирует признание Палестины, не говоря уже о том, что так называемый палестинский вопрос традиционно является одним из приоритетов во внешней политике Анкары. Решение Еревана о признании Палестины было обнародовано 21 июня. А тремя днями ранее военно-аналитический портал Bulgarian Military опубликовал статью о заинтересованности Армении в приобретении зенитно-ракетных комплексов «Барак-8», являющихся совместной разработкой Израиля и Индии. Издание отмечает, что Ереван стремится нивелировать свою зависимость от поставок оружия из России. «Как выясняется, Армения особенно заинтересована в зенитно-ракетном комплексе «Барак-8» - совместном проекте Индии и Израиля, известном также, как LR-SAM или MR-SAM», — пишет Bulgarian Military. Издание не сообщает о других подробностях, но указывает, что источником информации является аналитический портал Индии Indian Defence Research Wing (IDRW).

«По данным IDRW.org, Армения проявила интерес к Akash-NG — усовершенствованному варианту индийского ракетного комплекса Akash, - пишет Bulgarian Military. - Хотя Армения уже приобрела более раннюю версию, правительство Индии еще не одобрило производство Akash-NG. Из чего следует, что, если Ереван захочет получить ЗРК Akash-NG, этот процесс может занять, как минимум, три года. Учитывая эти факторы, Армения взвешивает варианты между MR-SAM и Akash-NG. Источники из IDRW.org сообщают, что в настоящее время предпочтение отдается MR-SAM из-за его доступности и налаженных производственных возможностей». В публикации специализированного болгарского издания приводятся сведения о преимуществах зенитно-ракетных комплексов «Барак-8», способных с высокой точностью сопровождать и поражать цели. Эта ракета имеет также двустороннюю линию передачи данных, обеспечивающую высокую точность поражения даже против маневрирующих целей. Кроме того, комплекс «Барак-8» оснащен системой управления вектором тяги, повышающей маневренность во время полета. ЗРК «Барак-8» состоит из нескольких типов компонентов и подсистем, к которым относятся сама ракета, система вертикального пуска [VLS] для быстрого и гибкого развертывания, радар EL/M-2248 MF-STAR для обнаружения и сопровождения целей, а также система командования и управления для планирования и выполнения задач. Интеграцию всех этих компонентов эффективно обеспечивает комплексный потенциал противовоздушной обороны. Дальность действия ракеты «Барак-8» составляет, примерно, от 70 до 100 километров в зависимости от конкретного варианта и условий эксплуатации. Этот диапазон позволяет ей поражать угрозы на значительных расстояниях, обеспечивая широкую зону покрытия и усиливая защитный периметр охраняемого объекта.