Миллиардер Керимов восстановит синагогу и храм в Дербенте

Миллиардер и член Совета Федерации РФ от Республики Дагестан Сулейман Керимов выделит средства из внебюджетных источников на восстановление храма и синагоги в Дербенте после террористических атак 23 июня. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«По Дербенту — Сулейман Керимов готов выделить необходимые средства из внебюджетных источников для восстановления синагоги, она больше пострадала, и православного храма», — сказал Меликов.

Вопросы восстановления православного храма и синагоги в Махачкале взял на себя госсекретарь Республики Дагестан Магомедов Магомед-Султан, добавил Меликов.