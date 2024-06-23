Продажа Францией оружия Армении является новым провоцирующим элементом в отношениях между Баку и Еревана. Об этом армянским СМИ заявил экс-сопредседатель от США бывшей Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.

По его мнению, Франция должна была заключить сделку с Арменией о поставках оружия после подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

«…Прискорбно, что, когда мы приближаемся к заключению мирного соглашения, такой шаг запутывает и еще больше усложняет переговоры», - сказал Уорлик.