Зеленский рассказал, сколько российских НПЗ и нефтебаз атаковала Украина

Поздравляя бойцов Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины с годовщиной, Зеленский заявил, что украинцы «должны быть благодарны» им за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «И уже поражено свыше 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз», — уточнил Зеленский, добавив, что расстояние в 1500 километров уже «не проблема» для дронов СБУ.

Украинские военные на протяжении последних месяцев регулярно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы беспилотниками. Некоторые из них, атаковавшие, в частности, предприятия в Татарстане, уже преодолевали расстояния около 1500 километров. Еще одно предприятие, расположенное на расстоянии более 1500 километров, было атаковано в Башкортостане.