Грузию пригласили на саммит НАТО

Администрация США пригласила Грузию принять участие в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который пройдет в американской столице 9-11 июля. Об этом сообщил на брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

«Они [Грузия] приглашены на мероприятия [саммита] для партнеров. Все партнеры НАТО приглашены на мероприятия [саммита]», - отметил американский дипломат.

При этом он добавил, что американские власти «весьма обеспокоены решениями и риторикой, исходящей от очень небольшого числа лидеров» правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

По словам О'Брайена, действия грузинских властей «несовместимы со стремлением» Тбилиси вступить в ЕС и НАТО.