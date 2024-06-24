После критики военных: громкое увольнение в украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении уволить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Об этом президент Украины заявил в своем обращении.

На должности командующего Содоля заменит бригадный генерал Андрей Гнатов. О причинах увольнения Содоля Зеленский не сообщил. Какую должность займет уволенный генерал — неизвестно.

Юрий Содоль с 2014 года воевал на востоке Украины. Он был назначен на пост командующего Объединенными силами ВСУ в феврале 2024 года, а до этого с 2018 года был командующим морской пехоты военно-морских сил ВСУ.

24 июня начальник штаба бригады «Азов» Богдан Кротевич сообщил, что написал заявление в государственное бюро расследований с призывом проверить деятельность военного генерала, который, по его словам, «убил больше украинских военных, чем любой российский генерал». Фамилия в сообщении Кротевича не называлась, но «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что речь идет о Содоле.