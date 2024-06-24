В Пентагоне ответили на гневные заявления Москвы
Украина сама принимает решения при выборе целей нанесения ударов, сказал официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц, комментируя заявления Москвы о том, что США несут ответственность за атаку ВСУ по Севастополю, которая произошла 23 июня.
«Украина самостоятельно принимает решения о выборе целей и проводит собственные военные операции», — приводит Reuters слова Дитца.
Севастополь подвергся ракетному обстрелу 23 июня. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили четыре дальнобойных американских ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, еще одна взорвалась в воздухе. Осколки ракет упали на пляж Учкуевка, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150, 82 из них госпитализированы. По словам местных жителей, в момент обстрела в городе не была объявлена воздушная тревога.
После случившегося Минобороны РФ обвинило во всем США и пообещало дать ответ. В МИД РФ была вызвана посол США в Москве Линн Трейси, где ей сделали демарш.
Обвинения Москвы в адрес США в связи с атакой на Севастополь отказались обсуждать в Евросоюзе. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил ТАСС, что информация о случившемся от российских властей «не достойна доверия» и заявления Москвы «имеют [для Брюсселя] достоверность, близкую к нулевой».