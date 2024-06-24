В Пентагоне ответили на гневные заявления Москвы

Украина сама принимает решения при выборе целей нанесения ударов, сказал официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц, комментируя заявления Москвы о том, что США несут ответственность за атаку ВСУ по Севастополю, которая произошла 23 июня.

Севастополь подвергся ракетному обстрелу 23 июня. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили четыре дальнобойных американских ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, еще одна взорвалась в воздухе. Осколки ракет упали на пляж Учкуевка, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150, 82 из них госпитализированы. По словам местных жителей, в момент обстрела в городе не была объявлена воздушная тревога.

После случившегося Минобороны РФ обвинило во всем США и пообещало дать ответ. В МИД РФ была вызвана посол США в Москве Линн Трейси, где ей сделали демарш.

Обвинения Москвы в адрес США в связи с атакой на Севастополь отказались обсуждать в Евросоюзе. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил ТАСС, что информация о случившемся от российских властей «не достойна доверия» и заявления Москвы «имеют [для Брюсселя] достоверность, близкую к нулевой».