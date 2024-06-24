Заявления Анкары по России и Сирии

«В ближайшие дни возможна встреча нашего президента с Путиным в Казахстане», - сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни в Астане. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан в эфире телеканала Habertürk.

Также Фидан сообщил, что передал Путину послание Эрдогана относительно урегулирования в Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что возможность встречи российского президента Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом прорабатывается. Представитель Кремля уточнил, что встреча двух лидеров может состояться в столице Казахстана — Астане.

Говоря о ситуации в Сирии, Фидан заметил, что Москва и Анкара добились «важных» результатов в сирийском урегулировании. «Самое важное, чего мы и российская сторона добились в Сирии, это то, что сейчас не продолжается война между сирийским режимом и оппозицией. Это стало возможным благодаря договоренностям, особенно на уровне лидеров Турции и России, которые позволили запустить астанинский процесс и потом другие форматы. Думаю, это самое большое достижение», - сказал Фидан в эфире телеканала Habertürk.

Он считает, что общую ситуацию в Сирии с точки зрения перспектив урегулирования «осложняет присутствие там России, Ирана, ряда вооруженных группировок и то, что там Израиль регулярно проводит операции».

«Я многократно во время встреч с российской стороной подчеркивал необходимость того, чтобы сирийский режим разумно использовал этот период без войны с оппозицией. Чтобы решить конституционные вопросы, примириться с оппозицией, вернуть миллионы беженцев на родину», - сказал Фидан, добавив, что «России необходимо сделать шаги в этом контексте, как и Сирии, которая должна это сделать для себя самой».

Глава МИД отметил, что объединенные силы правительства и оппозиции в случае прихода к власти в Сирии «смогут стать эффективным игроком».