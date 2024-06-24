Мубариз Мансимов купил телеканал и тут же его продает. В чем причина?
Известный азербайджанский бизнесмен Мубариз Мансимов, владеющий компанией Palmali Denizçilik, выставил на продажу телеканал EKOL TV, который приобрел всего три месяца назад. Об этом сообщают турецкие СМИ. Позиция самого Мансимова и его компании относительно планов по продаже телеканала пока не известна.
Напомним, что сообщения о планах Мансимова выйти на медиарынок Турции и приобрести акции канала EKOL TV стали появляться еще в середине прошлого года. Вначале была информация, что Мансимов приобрел часть пакета акций этого телеканала. Однако бизнесмен опроверг ее, заявив, что много лет назад покинул медиарынок и возвращаться на него не намерен.
Однако спустя некоторое время Мансимов подтвердил порталу odatv.com, что действительно ведет переговоры о приобретении акций телеканала. По словам азербайджанского бизнесмена, он инвестировал в EKOL TV, однако владельцы телеканала не смогли вернуть ему вложенные средства и предложили взамен часть акций.
Наконец, в марте этого года Мубариз Мансимов объявил, что завершил переговоры о приобретении контрольного пакета акций EKOL TV, отметив, что переговоры между медиакомпанией, входящей в состав Palmali Holding, и компанией-владельцем канала EKOL TV находятся на финальной стадии.
По словам бизнесмена, приобретая телеканал, он намерен «вдохнуть новую жизнь» в телевещание в Турции. Тогда же Мансимов заверил, что EKOL TV начнет вещание уже с апреля, причем в «совершенно новой концепции».
Турецким журналистам Мансимов сообщил, что посредством телеканала хочет донести свой голос до широкой аудитории. В марте бизнесмен посетил здание телеканала и встретился с сотрудниками редакции.
Однако в последние дни в турецких СМИ распространяются сообщения, что Мансимов ведет переговоры о продаже телеканала с группой компаний Rams Türkiye. Между сторонами уже достигнуто предварительное соглашение, но согласия по цене пока нет. Как сообщается, Мансимов требует за акции EKOL TV 50 миллионов долларов, но Rams Türkiye считает эту сумму завышенной.
О причинах продажи телеканала не сообщается.
Отметим, что группа компаний Rams Türkiye, возглавляемая Рамазаном Бюльбюлем, работает в Турции в различных секторах, включая строительство, недвижимость, здравоохранение и мебельную промышленность.