Макрон успокоил французов

Вооруженные силы Франции в ближайшем будущем не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос ведущего подкаста Generation Do it Youtself Матье Стефани.

«Я не думаю, что война придет на нашу территорию, хочу вас успокоить. Мы также не будем прямо завтра участвовать в боевых действиях на украинской территории, хочу вас в этом заверить», - сказал Макрон.

Он добавил, что понимает страх тех, кто «опасается, что конфликт распространится на Францию», и что в Украине на карту поставлено будущее Европы и ее безопасность.

В феврале Макрон не исключил отправки войск в Украину в будущем. В мае он называл среди условий для этого прорыв фронта или соответствующий запрос от Киева, «чего сегодня нет».