Спецоперация ВСУ и СБУ: уничтожен российский военный полигон, убиты инструкторы

ВМС Украины опубликовали спутниковые снимки. На одном из них видны две постройки до удара. На втором, сделанном сразу после атаки, одно из зданий полностью уничтожено, второе получило серьезные повреждения.

Украинская армия заявляет об уничтожении военного полигона и обучающего центра по управлению беспилотниками под Краснодаром, пишет BBC.

«Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня объектов хранения и подготовки «Шахед-136/Герань-2», учебных зданий, пунктов управления и связи этих БПЛА, расположенных на территории Краснодарского края», — сообщили представители ВМС страны.

Они утверждают, что в результате нападения убито несколько инструкторов и курсантов.

В Киеве заявили, что база, по которой нанесен удар, расположена на Азовском море напротив Мариуполя. По данным ВСУ, операция тщательно планировалась и была проведена при взаимодействии с украинскими спецслужбами.

Москва не комментировала удар, но заявила, что в минувшую пятницу ВСУ запустили как минимум 114 беспилотников и шесть безэкипажных катеров по объектам на территории России и в Крыму. Все дроны были «перехвачены и уничтожены», утверждают в Минобороны РФ.