Решение ЕС: доходы от росактивов пойдут Украине

«Дополнительная прибыль с начислений на российские активы, замороженные в Европе — но не сами активы — будут как можно скорее потрачены на помощь Украине. 1,4 миллиарда евро будут доступны в течение следующего месяца и еще один миллиард — до конца года», — цитируют Борреля украинские СМИ.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС подтвердил, что министры согласовали правовой механизм передачи Украине доходов с замороженных активов России, и первый перевод Украина получит уже в июле.

По словам Борреля, деньги пойдут на три цели: поставки средств ПВО и боеприпасов, а также на поддержку украинской военной промышленности.

Боррель подтвердил и то, что из-за отказа Венгрии министры не смогли согласовать семь правовых актов, нужных для разблокирования средств Европейского фонда мира — шести миллиардов евро, которые тоже предполагается пустить на военную помощь Украине. «Так получилось, что мы вышли с этого Совета ЕС точно с тем же результатом, с каким прибыли относительно семи правовых актов, которые необходимы для разблокирования Европейского фонда мира. У нас все еще есть одна страна, которая блокирует использование примерно шести миллиардов евро. Сейчас мы работаем над путями преодоления и обхода этих структурных осложнений, которые мы имеем уже полтора года», — сказал Боррель.

Решение о передаче Украине доходов с замороженных активов было принято в обход Венгрии: другие страны ЕС и его центральные органы решили, что в данном случае у нее нет права вето. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ обвинил коллег в разжигании войны и сообщил, что Венгрия будет искать правовые способы оспорить это решение.