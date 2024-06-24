Испания передала Украине ракеты и танки

El Mundo со ссылкой на источники в правительстве пишет, что первую партию помощи доставили еще в конце апреля.

Вторая партия зенитных ракет Patriot дальнего радиуса действия от Испании уже прибыла в Украину.

Кроме того, Украина получила боевые танки Leopard, различные виды боеприпасов, включая 155-мм артиллерийские орудия, системы защиты от беспилотников, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также дистанционные оружейные башни.

Мадрид с начала полномасштабной войны поддерживает Украину: оказывает экономическую, военную и гуманитарную помощь. Украинская армия уже получила от испанцев различные ракеты, бронетранспортеры, боевые танки, гаубицы и другие виды вооружений.