Лидер германской оппозиции заговорил по-другому: призывает Киев к переговорам с Москвой

«Мы должны увидеть, как открываются двери для Украины. Мы должны увидеть, что мы открываем возможности для того, чтобы в какой-то момент довести этот конфликт до конца», - отметил Мерц.

Ранее германский политик не раз призывал Берлин предоставлять больше военной помощи для Украины, включая партию крылатых ракет большой дальности Taurus. Кроме того, Мерц отмечал, что Германия должна предоставить «все средства», чтобы Украина победила в этой войне.

Но теперь он осторожно высказывается относительно военной помощи Украине со стороны Германии. Мерц также смягчил свои высказывания о военной помощи, отказавшись повторять свои прежние требования о поставках ракет Taurus. Мерц добавил, что Берлин должен «продолжать помогать» Киеву: «Я поддерживаю решения, которые приняло правительство по этому поводу. Я считаю, что мы сделали слишком мало и слишком поздно. Я всегда говорил, что мы должны были сделать больше вначале. Но сейчас 23 июня 2024 года. Нет смысла оглядываться на два с половиной года назад. Мы смотрим вперед».