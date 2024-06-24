Громкое дело: экс-главу Европейского инвестбанка подозревают в коррупции

Расследование в отношении 72-летнего Хойера, который десять лет возглавлял ЕИБ – крупнейшее кредитное учреждение в мире, ведет прокуратура Европейского Союза (EPPO), которая следит за нецелевым использованием средств ЕС.

В декабре прошлого года на место Хойера пришла Надя Кальвиньо, бывший заместитель премьер-министра Испании.

«Обвинения против меня абсолютно абсурдны и необоснованны. Теперь я ожидаю, что они будут полностью расследованы и опровергнуты», — сказал Хойер в ответ на вопрос Financial Times, добавив, что «полностью сотрудничает» с прокуратурой, и попросил ЕИБ сделать то же самое.

Три человека, которые осведомлены о расследовании, сообщили изданию, что оно сосредоточено вокруг выплаты компенсации уволившемуся сотруднику ЕИБ. Адвокат Хойера, Николаос Газеас, добавил, что бывший президент ЕИБ подписал эту выплату. В прошлом месяце в доме Хойера в рамках расследования был проведен обыск.

Расследование является одним из самых громких дел, возбужденных прокуратурой с момента начала работы в 2021 году. В понедельник прокуратура заявила, что ЕИБ снял иммунитет с двух бывших сотрудников. Газеас сообщил, что Хойер «сам требовал, чтобы его иммунитет был отменен». Второе лицо, с которого снята неприкосновенность, — это бывший сотрудник ЕИБ, которому был осуществлен платеж и которого еще предстоит опросить в прокуратуре, сказал один из участников расследования.

Представитель банка отказался комментировать, находится ли Хойер под следствием, добавив, что ЕИБ будет «полностью сотрудничать с Европейской прокуратурой в этом вопросе, если это будет нужно». ЕИБ также позволит прокурору обыскать свои помещения и архивы в Люксембурге, сообщили в прокуратуре.