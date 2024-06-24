Украинские беспилотники атакуют Россию обновлено 01:20

В российских регионах к северу от Украины объявлена воздушная тревога в связи с запуском украинской армией беспилотников-камикадзе.

Из Белгородской области поступают сообщения о стрельбе ПВО. Кроме Белгородской, тревога объявлена в Курской и Воронежской областях.

Один из российских мониторинговых каналов пишет о десятках запущенных дронов; подтверждений или опровержений из других источников пока нет.

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Звуки взрывов слышны в Белгороде на фоне объявленной в Белгородской области опасности атаки БПЛА, передает ТАСС.

Опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории Белгородской области в 23:06 мск. Звуки взрывов были слышны спустя около 45 минут после оповещения.