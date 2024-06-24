В российских регионах к северу от Украины объявлена воздушная тревога в связи с запуском украинской армией беспилотников-камикадзе.

Из Белгородской области поступают сообщения о стрельбе ПВО. Кроме Белгородской, тревога объявлена в Курской и Воронежской областях.

Один из российских мониторинговых каналов пишет о десятках запущенных дронов; подтверждений или опровержений из других источников пока нет.