Трамп рассказал, как его «пытали», и предложил проверить Байдена на наркотики

«Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме в округе Фултон и сделали снимок для картотеки», - говорится в письме штаба Трампа, выдержку которого приводит газета The Hill.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его «пытали» в тюрьме в штате Джорджия в 2023 году.

В августе 2023 года бывший американский лидер прошел через формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы, его пребывание там было непродолжительным - около 20 минут. После этого Трамп был освобожден из-под стражи. Экс-президент был внесен в учетные списки тюрьмы под номером P01135809, на сайте пенитенциарного учреждения появилась запись с его данными.

Трамп также предложил проверить президента Джо Байдена на употребление наркотических средств.

«Тест на наркотики для жуликоватого Джо Байдена? И я также сразу соглашусь на такую проверку», - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Эту идею поддержал конгрессмен Ронни Джексон, работавший врачом Трампа и экс-президента США Барака Обамы. «Проверьте на наркотики жуликоватого Джо перед дебатами», - прокомментировал законодатель инициативу Трампа на своей странице в соцсети X.

Намеченные на 27 июня теледебаты станут первыми в истории США президентскими дебатами между действующим и бывшим президентами. Они пройдут в Атланте (штат Джорджия) и продлятся 90 минут. Ведущими на дебатах будут журналисты CNN.