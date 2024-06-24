Нетаньяху категоричен: Войну не прекратим...

Израиль не прекратит войну в секторе Газа, пока не вернет всех удерживаемых заложников и не ликвидирует правящее в анклаве движение ХАМАС, но привержен поддержанному президентом США Джо Байденом предложению по соглашению о перемирии. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Во-первых, мы не прекратим войну, пока не вернем всех похищенных - 120 заложников, как живых, так и мертвых. Во-вторых, мы не прекратим войну, пока не ликвидируем ХАМАС. Мы привержены предложению Израиля, которое приветствовал президент Байден. Наша позиция не изменилась», - заявил Нетаньяху.

Кроме того, израильский премьер пообещал «любой ценой и любым способом помешать намерениям Ирана нас (Израиль) уничтожить». Соответствующие заявления Нетаньяху сделал, выступая на пленарном заседании Кнессета (парламент Израиля).

В ночь на 24 июня канцелярия израильского премьера распространила специальное заявление, в котором указывается, что «ХАМАС, а не Израиль противится сделке [о перемирии в Газе и освобождении похищенных]».