В Украине заявили, что продолжат бомбить Крым

В Крыму не может быть «никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни», заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ракетный удар по Севастополю.

Подоляк напомнил, что войну развязала Москва «исключительно с геноцидной и захватнической целью», а Крым — это «большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей», который руководство РФ «цинично пытается маскировать и закрывать» собственными гражданами.

23 июня Севастополь подвергся ракетной атаке. По данным российского Минобороны, ВСУ использовали для удара американские дальнобойные ракеты ATACMS. Один из снарядов «в результате воздействия средств ПВО» отклонился от траектории полета, его боевая часть взорвалась над городом, и кассетные суббоеприпасы упали на пляж в Учкуевке, из-за чего погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 человек пострадали. Украинские власти официально не брали на себя ответственность за обстрел.