Леонид Швец, автор haqqin.az 02:10

Скажите, что вы станете делать, если какой-то человек вам скажет, что завтра солнце сядет не на западе, а на востоке? Покрутите пальцем у виска. Если не сильны в своих знаниях, на следующей день убедитесь, что ничего не поменялось, и уже тогда покрутите. А если этот человек продолжает годами рассказывать, что солнце вот-вот сядет на востоке? Михаил Хазин является именно таким человеком. По образованию математик-статистик, он даже поработал в 90-е в российском правительстве и дорос до должности заместителя начальника Экономического управления Президента РФ. В результате его с государственных должностей попросили и больше на них не возвращали, но бывшая причастность к власти придала свободному экономическому комментатору, в которого он превратился, необходимый в глазах публики вес.

Со всем этим весом Хазин с начала 2000-х непрерывно рассказывает о закате либеральной модели экономики и скором, буквально завтра, крахе доллара и Соединенных Штатов в целом. В 2003 году он собрал свои мысли по этому поводу в книге «Закат империи доллара и конец «Pax Americana», и с тех пор с этой дорожки не сходит. Обещанное завтра никак не настает, но, надо сказать, это, вопреки ожиданиям и здравому смыслу, приносит прогнозисту уверенный успех: носителя альтернативного взгляда на экономику стали наперебой звать в газеты, журналы, теле- и радиопередачи. Еще бы: в отличие от «нормальных» экономистов этот всегда готов выдать нечто эдакое, что вызывает оторопь и повышенное число просмотров-прослушиваний. Уже четверть века доллар никак не закатится, а Михаил Хазин в некоторых кругах числится уважаемым экономистом. То, что в прочих кругах произносимое и написанное называют откровенным бредом, ничуть не мешает звезде патриотических СМИ и интернета.

Секрет его феномена прост: Хазин угадал с растущим спросом российской публики и, главное, власти на антилиберальную, антизападную риторику. В лучших советских традициях популярный «экономист» разоблачает загнивающий Запад и предсказывает скорый небывалый расцвет России, которой предстоит историческая миссия создать свою непобедимую экономическую модель. Это настолько ложится на сердце кремлевским патриотам, что Хазин стал постоянным членом Изборского клуба и членом высшего совета Международного евразийского движения, которые возглавляют ведущие идеологи посконного правоконсервативного путинизма Александр Проханов и Александр Дугин. Больше того, его даже приглашают выступать на слушаниях в Совете Безопасности ООН от России в качестве «независимого эксперта». Оценить творчество экономиста-прогнозиста можно по короткому отрывку из его интервью, которое он дал в декабре изданию Бизнес Online:

«Мои знакомые из зарубежных стран стали говорить мне одно и то же: Миша, у нас паника в элитах. Спрашиваю: почему? Отвечают: понимаешь, у нас было глубокое убеждение, что Путин прикидывается, что он на самом деле либерал и за Запад, но просто очень хорошо торгуется. — Типа примите на моих условиях? — Да-да! «Вам придётся дать мне максимум из того, что в принципе можно из вас выжать…» И только после того, как Путин сказал, что наш путь — это путь Александра Невского с ориентацией на Восток, на Западе поняли, что он их дурил, а на самом деле никогда прозападным человеком не был. Вот это ключевая точка. Я, кстати, это всегда понимал в силу личного общения еще в период работы в администрации президента, с чем и была связана моя позиция все эти годы. — То есть начинается глубинный разворот России на Восток? — Это глубинный разворот, да. А Восток — экономическое евразийское пространство, в которое также войдут арабы и персы. Причем половина элиты Ирана — это азербайджанцы. И лидером этой евразийской империи будет не Турция, а Россия. Это и естественно, потому что логика «Великого Турана» достаточно ущербная. Ну вот почему якут, татарин, туркмен или азербайджанец должен слушаться турка? Который к тому же, может быть, не турок, а криптоармянин или криптогрек. Кто такие тюрки-османы? Это одно из туркменских племен. И почему туркмены должны подчиняться своим младшим братьям? И у казахов свое представление, кто главный. Поэтому должно быть объединение, которое возглавляет не Турция». Заметьте, вопрос, почему якут, татарин, туркмен, азербайджанец или турок должен слушать русского, не возникает.

Хазин большой любитель конспирологической теории, согласно которой миром правят ротшильды и рокфеллеры, поэтому из того же интервью можно узнать, что Байдена сильные мира сего наверняка еще в феврале не допустят до выборов, да и Трампу могут не позволить: «Я не исключаю, что всё это произойдёт очень быстро». Еще один бредовый прогноз, но с Хазина как с гуся вода, он по-прежнему уважаемый и желанный гость в российских СМИ. Кстати, его представления о российской экономике столь же глубоки, как и о международной политике и экономике. В том же декабре он заявил, что к марту ключевая ставка Центробанка России упадет до 3%. Надо ли напоминать, что она нынче составляет 16%? Тут бы, по-хорошему, и забыть об этом пустом информационном барабане, но на днях он выдал настоящую сенсацию. В эфире одного из YouTube-каналов Михаил Хазин заявил, что Путин пришёл к окончательному выводу, что КНР не рассматривает Россию в качестве равноправного партнёра, а потому российский лидер готовится предложить новой правящей верхушке США, которая появится в стране после предстоящих президентских выборов, ситуативный союз против Великобритании и Китая.