Политическое руководство палестинского движения ХАМАС собирается покинуть Катар и перебраться в Ирак, где их охрану будет обеспечивать иранские власти. Об этом сообщает сайт The National (ОАЭ).

Издание указывает, что причиной переезда стало сильное политическое давление со стороны США и властей Катара, требующих от ХАМАС заключения обменной сделки с Израилем.

Издание утверждает, что источники в правительстве Ирака подтвердили, что лидеры ХАМАС посещали страну в мае 2024 года. Предположительно, они переедут из Дохи в Багдад, а Иран предоставит защиту.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер признал, что знаком с публикацией, но отказался подтверждать или опровергать ее достоверность.

Высокопоставленный источник в парламенте Ирака рассказал, что нет единого мнения по поводу переезда ХАМАС. Ряд курдских и суннитских партий опасаются, что это усугубит разногласия с США.