В Китае «по-своему» хотят урегулировать войну в Украине

Позиция Китая по «украинскому кризису» заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию. В настоящее время следует приложить усилия, чтобы избежать расширения и обострения конфликтов, деэскалации ситуации и создания условий для мирных переговоров. Это в интересах международного сообщества, включая Европу», - говорится в пресс-релизе МИД Китая

В сообщении отмечается, что Китай выступает против того, чтобы «некоторые люди использовали нормальную торговлю между Китаем и Россией для отвлечения конфликтов и дискредитации Китая».

Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному разрешению «кризиса», а также способствует построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности, подчеркнуто в сообщении. «Китай по-своему готов и дальше играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса», - говорится в пресс-релизе.