Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 02:46

Работающая в Германии компания EKM Global Consulting GmbH, совместно со словацкой компанией ITPro Consulting создала первую геоплатформу Азербайджана - geoportal.az. Об этом в беседе с haqqin.az рассказал директор компании EKM Global Consulting GmbH Эльшан Мусаев. Напомним, что Мусаев уже некоторое время занимается в Азербайджане продвижением технологий получения и обработки геопространственных данных, а также созданием цифровых двойников. Посредством haqqin.az он многократно делился своими соображениями и предложениями. А несколько лет назад Эльшан Мусаев совместно с ОАО «Азеришыг» реализовал проект по созданию 3D мобильной карты инфраструктуры электросети в Азербайджане.

Собеседник отметил, что геопортал — это информационная система, выполняющая роль единого пункта доступа к сервисам инфраструктуры пространственных данных, интерфейс которой обеспечивает с помощью Интернета доступ пользователей к информации для поиска пространственных данных и геосервисов, а также для выполнения других функций в соответствии с его назначением и целевой аудиторией. По словам Мусаева, основная задача геопортала заключается в том, чтобы обеспечить пользователей средствами и сервисами хранения, каталогизации, публикации и загрузки пространственных (географических) данных. Геопорталы делятся по территориальному охвату на глобальные, государственные, региональные и муниципальные. Специалист отметил, что на геопорталах размещаются базы данных, относящиеся к сельскому хозяйству, окружающей среде, чрезвычайным ситуациям и различной инфраструктуре, благодаря чему пользователи получают к этим базам данных легкий доступ через единую платформу.

«Как вы знаете, в своих интервью, опубликованных на haqqin.az, я неоднократно говорил о важности создания и обработки базы геопространственных данных в Азербайджане, а также о ее применении в различных сферах, включая создание геопорталов, - подчеркнул Эльшан Мусаев. – Но, коль скоро мы продвигаем эту идею, то сами же и должны сделать первый шаг к ее реализации. Поэтому в сотрудничестве со словацкой компанией ITPro Consulting, предоставляющей консалтинговые услуги в сфере ИТ и разрабатывающей программное обеспечение, мы создали в Азербайджане первый геопортал». По словам Мусаева, в данный момент на платформе geoportal.az все еще очень мало контента. Но различные государственные структуры могут значительно упростить себе работу, разместив на ней свои базы геопространственных данных. «В настоящее время мы ведем по этому вопросу переговоры с различными государственными структурами, - отметил Мусаев. - В эти дни я и Радован Хилберт, директор компании ITPro Consulting, вместе с вице-президентом по бортовом датчикам швейцарской компании Leica Geosystems Клаусом Нойманом провели в одном из азербайджанских министерств встречу на высоком уровне, в ходе которой представили наши комплексные предложения по созданию ортофотокарты Азербайджана и некоторых инструментов (программного обеспечения), работающих на основе искусственного интеллекта».

Известный азербайджанский предприниматель также добавил, что его компания EKM Global Consulting планирует изучить влияние изменения климата на сельскохозяйственные земли в Азербайджане за последние 50 лет и разместить результаты этого исследования в виде базы данных на платформе geoportal.az. «Мы работаем над этим проектом и считаем, что в течение нескольких месяцев сможем собрать всю необходимую информацию, - поделился Эльшан Мусаев. - Постараемся сформировать базу данных к осени, к саммиту COP-29, который пройдет в Баку. Это важно, ибо если представители каких-либо государственных структур захотят донести до участников саммита информацию о влиянии изменения климата на сельское хозяйство, то они смогут сделать это через платформу geoportal.az. Отмечу, что для подобных презентаций на платформе также доступна функция 3D-визуализации. Другими словами, geoportal.az является идеальной платформой для различных презентаций, которые будут проводиться государственными структурами в рамках COP-29». Собеседник haqqin.az подчеркнул, что платформа geoportal.az может также служить базовой инфраструктурой для формирования национальных пространственных данных Азербайджана (еще в 2018 году президент Ильхам Алиев подписал соответствующий Указ о создании национальной базы пространственных данных Азербайджана, возложив эту задачу на Государственный комитет по вопросам имущества, - ред.). «Когда мы проводили обсуждения в одной из государственных структур Азербайджана, то был поднят этот вопрос, - отметил Мусаев. - Специалисты ведомства отметили, что созданную нами платформу можно использовать, как базис-инфраструктуру национальной базы пространственных данных».