Нам бы такие проблемы, как в Китае, России и Турции слово публицисту
Жизнь неизменно преподает людям разнообразные уроки. Иногда они очень важны и даже судьбоносны, а порой это такая мелочь, от которой, практически, ничего не зависит. Просто знание того, что надо знать, но без какого-либо практического результата…
Одной из таких «обесцененных» истин является дружеский совет не прислушиваться к тому, на что жалуются другие. Ведь зачастую люди делают это сугубо индивидуально. И то, что они считают проблемой, для вас, возможно, манна небесная. Или, наоборот.
Причем касается это как частных лиц, сетующих на бесконечные невзгоды, так и целых стран, народы которых, при всем отличии друг от друга, поразительно похожи в одном – в бесконечном нытье о несправедливости и тяготах жизни.
А потому вот вам мой на 100 процентов практический совет - никогда не слушайте и не верьте разговорам об экономических проблемах других стран. Например, о кризисе в экономике Китая.
Все чаще эксперты рассказывают, в какой тяжелой ситуации находится сегодня экономика Китая, и как это опасно для всего человечества. Они пишут о массовых банкротствах, об обвале рынка недвижимости, о снижении темпов производства, о сокращении инвестиций… При этом советую не забывать: Китай по-прежнему остается «глобальной фабрикой», и этот статус, несмотря на непрекращающиеся разговоры о кризисе, никуда не делся.
Разговоры разговорами, а Китай как клепал, так и продолжает клепать ширпотреб всех видов, придумывать новые логистические маршруты для поставок своей продукции на главные рынки сбыта – в Евросоюз и США, а китайский товар, несмотря на заградительные тарифы, все еще продается в больших количествах, а произведенная в Китае продукция, даже при наличии высоких пошлин, стоит дешевле, чем американские или европейские аналоги.
Да что там говорить, у китайцев даже рецессия не началась! В нынешнем году КНР сохраняет пусть невысокий, в пределах 2,5-3 процентов, но, все-таки, экономический рост.
Так что, если все это называется экономическим кризисом, то давайте дружно пожелаем себе под следующий Новый год такого же.
Впрочем, Бог с ним, с далеким и загадочным Китаем, есть ведь куда более близкие примеры.
Сколько лет подряд мы с вами слышим жалобы и стенания по поводу невероятно высокой, ну, просто убийственной инфляции в Турции. Где в самом деле курс лиры усыхает ежемесячно на несколько процентов и конца-края этому не видно.
Турки постоянно жалуются, что жить стало невозможно, что все вокруг страшно подорожало, что зарплаты плетутся в хвосте роста цен, и что в общем все плохо. Причем в этом плане о беспрецедентно высоких темпах инфляции в Турции простому люду вторят авторитетные международные институты, стабильно снижающие суверенные рейтинги турецкого государства и его финансовой системы, в результате чего российские релоканты массово продают свои квартиры в Анталье, Кемери, Алании и Мерсине, жалуясь на дикий рост цен.
Схожая ситуации и в отношении России. Сколько раз мы слышали, что в результате санкций ее экономика переживает тяжелый кризис? Что же до стремительного роста цен и инфляции, терзающих Россию, то об этом не писал только ленивый. Цены растут, яйца подорожали, пенсионерам никаких денег не хватает, да и вообще, скоро цены на продукты и топливо вырастут до такого предела, после которого жить станет физически невозможно.
Итак, что мы сами знаем, дорогие читатели haqqin.az? Что в Китае глубокий экономически кризис, и эта «глобальная фабрика» вот-вот выставит плакат: «Продается», что в Турции от экономической безнадеги люди за бесценок продают квартиры в курортных городах, а в России инфляция достигла таких невообразимых масштабов, что люди, разве что, только не умирают от голода прямо на центральных улицах.
Словом, ощущение полной, вселенской катастрофы, которая, как принято говорить, подкралась незаметно...
А может, все-таки, правы те, кто в данном случае использует ненавистную фразу «Не все так однозначно»?
На днях одно из грузинских изданий опубликовало примерное сравнение цен в Грузии, Армении, Азербайджане, России и Турции. Рейтинг, в первую очередь, касался продовольствия, а также ряда потребительских товаров и услуг. И выяснилось, что по уровню цен страны Южного Кавказе находятся, примерно, на одном уровне. То есть, Баку, Ереван и Тбилиси могут не состязаться друг с другом за лидерство в номинации «дороговизна жизни» - с небольшими отличиями цены в трех наших странах, примерно, одинаковы.
А вот ситуация в соседствующих с Южным Кавказом крупных странах, то есть, в России и Турции, говоря откровенно, обескураживает. Главным образом потому, что там, несмотря на кризисы, инфляцию, санкции и незаметно подкравшийся хаос, цены на все, за исключением отдельных видов товаров и услуг, заметно ниже, чем в Армении, Грузии и Азербайджане.
Да, в России резко подорожали яйца, и этот факт преподносился, как большая трагедия россиян. Но даже в подорожавшем виде, они были дешевле, чем, к примеру, в Грузии.
В Турции, кроме говядины, ощутимо дешевле почти все товары и услуги, включая такие необязательные, но так сказать, цивилизационные, как например, бассейны, фитнес, салоны красоты...
Все бытовые товары в Турции - одежда, обувь, занавески, скатерти, кухонная утварь, мебель, словом, все на свете, не просто дешевле, а намного дешевле, чем у нас. В России вся продовольственная корзина стоит заметно меньше, чем в странах Южного Кавказа. При том, что еще несколько лет назад Москва считалась самым дорогим городом мира.
И вот тут-то и возникает сакраментальный вопрос: господа, так это у них кризис или, все-таки, у нас?! Где та самая инфляция, которая грозила стереть с лица экономической карты мира две такие не самые маленькие и не самые слабые страны, как Россия и Турция?
И как быстро горькую чашу нужды и лишений с ними разделит Китай, основательно увязший в болоте экономических проблем?
Но и это не все!
Зайдите в Youtube и на вас, буквально, обрушатся сотни видеоблогов о том, как умирает средний класс Канады, как стало невозможно жить на зарплату в Германии, какими ужасающими темпами растет безработица в США…
Если во все это верить, то, право же, у нас, жителей прекрасного Южного Кавказа, может сложиться впечатление, что весь мир вокруг нас реально скатывается в бездну вымирания, и только мы с сами живем в раю, в котором нет инфляции и санкций, хотя цены на все выше, чем в Европе, не говоря уже о Турции и России.
Человечество привыкло жаловаться и ныть. Это свойство данного биологического вида.
Жалуются все – нищеброды на то, что они нищеброды, средний класс, который не может понять, как жить на 1.500-2.000 долларов в месяц (и в самом деле, как?), миллионеры, которые не могут позволить себе купить самолет, без чего жизнь – это прозябание, миллиардеры, которым вечно приходится дрожать надо своими миллиардами, чтоб их не проглотили госчиновники или конкуренты, и даже Грета Тунберг, помешанная на экологических стандартах и правах шведских детей, постоянно ноет, что ее лишили детства...
Словом, жалуются все, всегда и везде. А на днях один грузинский иммигрант выложил видео с полок супермаркета в Германии, где лично мне больше запомнилось максимальная цена за пачку молока – полтора евро.
При зарплате в 3.000 евро в месяц.
Я, конечно, понимаю: наш грузинский немец жалуется искренне и от всей души. Ему в самом деле кажется, что при зарплате в 3.000 евро платить за молоко 1,5 евро – это форменный грабеж. Он же вообще не в курсе, что где-то там, на краю света, есть страны, где при средней зарплате в 350-400 евро в месяц пачка молока стоит 2 евро.
Как знать, может быть, если рассказать про это, то жизнь в родной Германии покажется ему куда более комфортной, а главное, более дешевой?
А теперь резюме: не слушайте чужие жалобы, дорогие читатели haqqin.az! Ни личные, ни государственные, ни общественные. Чтобы не иметь о мире искаженное представление и не становится очередной жертвой пропаганды.