Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 03:01

Жизнь неизменно преподает людям разнообразные уроки. Иногда они очень важны и даже судьбоносны, а порой это такая мелочь, от которой, практически, ничего не зависит. Просто знание того, что надо знать, но без какого-либо практического результата… Одной из таких «обесцененных» истин является дружеский совет не прислушиваться к тому, на что жалуются другие. Ведь зачастую люди делают это сугубо индивидуально. И то, что они считают проблемой, для вас, возможно, манна небесная. Или, наоборот. Причем касается это как частных лиц, сетующих на бесконечные невзгоды, так и целых стран, народы которых, при всем отличии друг от друга, поразительно похожи в одном – в бесконечном нытье о несправедливости и тяготах жизни.

А потому вот вам мой на 100 процентов практический совет - никогда не слушайте и не верьте разговорам об экономических проблемах других стран. Например, о кризисе в экономике Китая. Все чаще эксперты рассказывают, в какой тяжелой ситуации находится сегодня экономика Китая, и как это опасно для всего человечества. Они пишут о массовых банкротствах, об обвале рынка недвижимости, о снижении темпов производства, о сокращении инвестиций… При этом советую не забывать: Китай по-прежнему остается «глобальной фабрикой», и этот статус, несмотря на непрекращающиеся разговоры о кризисе, никуда не делся. Разговоры разговорами, а Китай как клепал, так и продолжает клепать ширпотреб всех видов, придумывать новые логистические маршруты для поставок своей продукции на главные рынки сбыта – в Евросоюз и США, а китайский товар, несмотря на заградительные тарифы, все еще продается в больших количествах, а произведенная в Китае продукция, даже при наличии высоких пошлин, стоит дешевле, чем американские или европейские аналоги. Да что там говорить, у китайцев даже рецессия не началась! В нынешнем году КНР сохраняет пусть невысокий, в пределах 2,5-3 процентов, но, все-таки, экономический рост. Так что, если все это называется экономическим кризисом, то давайте дружно пожелаем себе под следующий Новый год такого же. Впрочем, Бог с ним, с далеким и загадочным Китаем, есть ведь куда более близкие примеры.

Сколько лет подряд мы с вами слышим жалобы и стенания по поводу невероятно высокой, ну, просто убийственной инфляции в Турции. Где в самом деле курс лиры усыхает ежемесячно на несколько процентов и конца-края этому не видно. Турки постоянно жалуются, что жить стало невозможно, что все вокруг страшно подорожало, что зарплаты плетутся в хвосте роста цен, и что в общем все плохо. Причем в этом плане о беспрецедентно высоких темпах инфляции в Турции простому люду вторят авторитетные международные институты, стабильно снижающие суверенные рейтинги турецкого государства и его финансовой системы, в результате чего российские релоканты массово продают свои квартиры в Анталье, Кемери, Алании и Мерсине, жалуясь на дикий рост цен. Схожая ситуации и в отношении России. Сколько раз мы слышали, что в результате санкций ее экономика переживает тяжелый кризис? Что же до стремительного роста цен и инфляции, терзающих Россию, то об этом не писал только ленивый. Цены растут, яйца подорожали, пенсионерам никаких денег не хватает, да и вообще, скоро цены на продукты и топливо вырастут до такого предела, после которого жить станет физически невозможно.

Итак, что мы сами знаем, дорогие читатели haqqin.az? Что в Китае глубокий экономически кризис, и эта «глобальная фабрика» вот-вот выставит плакат: «Продается», что в Турции от экономической безнадеги люди за бесценок продают квартиры в курортных городах, а в России инфляция достигла таких невообразимых масштабов, что люди, разве что, только не умирают от голода прямо на центральных улицах. Словом, ощущение полной, вселенской катастрофы, которая, как принято говорить, подкралась незаметно... А может, все-таки, правы те, кто в данном случае использует ненавистную фразу «Не все так однозначно»? На днях одно из грузинских изданий опубликовало примерное сравнение цен в Грузии, Армении, Азербайджане, России и Турции. Рейтинг, в первую очередь, касался продовольствия, а также ряда потребительских товаров и услуг. И выяснилось, что по уровню цен страны Южного Кавказе находятся, примерно, на одном уровне. То есть, Баку, Ереван и Тбилиси могут не состязаться друг с другом за лидерство в номинации «дороговизна жизни» - с небольшими отличиями цены в трех наших странах, примерно, одинаковы. А вот ситуация в соседствующих с Южным Кавказом крупных странах, то есть, в России и Турции, говоря откровенно, обескураживает. Главным образом потому, что там, несмотря на кризисы, инфляцию, санкции и незаметно подкравшийся хаос, цены на все, за исключением отдельных видов товаров и услуг, заметно ниже, чем в Армении, Грузии и Азербайджане. Да, в России резко подорожали яйца, и этот факт преподносился, как большая трагедия россиян. Но даже в подорожавшем виде, они были дешевле, чем, к примеру, в Грузии. В Турции, кроме говядины, ощутимо дешевле почти все товары и услуги, включая такие необязательные, но так сказать, цивилизационные, как например, бассейны, фитнес, салоны красоты...

Все бытовые товары в Турции - одежда, обувь, занавески, скатерти, кухонная утварь, мебель, словом, все на свете, не просто дешевле, а намного дешевле, чем у нас. В России вся продовольственная корзина стоит заметно меньше, чем в странах Южного Кавказа. При том, что еще несколько лет назад Москва считалась самым дорогим городом мира. И вот тут-то и возникает сакраментальный вопрос: господа, так это у них кризис или, все-таки, у нас?! Где та самая инфляция, которая грозила стереть с лица экономической карты мира две такие не самые маленькие и не самые слабые страны, как Россия и Турция? И как быстро горькую чашу нужды и лишений с ними разделит Китай, основательно увязший в болоте экономических проблем? Но и это не все! Зайдите в Youtube и на вас, буквально, обрушатся сотни видеоблогов о том, как умирает средний класс Канады, как стало невозможно жить на зарплату в Германии, какими ужасающими темпами растет безработица в США…