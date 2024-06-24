Джейхун Наджафов, собкор 03:27

Председателем Международной Экспертной Группы по Окружающей Среде и Развитию Экономической и Социальной Комиссии ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону (UNESCAP) избран представитель Азербайджанской Республики. На выборах, проведенных Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого Океана (UNESCAP), доцент Фуад Гумбатов, начальник отдела международного сотрудничества и климатических изменений Гидрометеорологической Службы при Министерстве Экологии и Природных Ресурсов Азербайджанской Республики, международный эксперт UNFCCC по вопросам климатических изменений и устойчивому развитию, был единогласно избран первым председателем международной Группы Экспертов по Окружающей Среде и Развитию UNESCAP.

Как известно, UNESCAP является одной из пяти региональных комиссий Экономического и Социального Совета ООН (ECOSOC) и в ее состав помимо 49 государств региона (Азербайджан, Турция, Грузия, Армения, Россия, Китай, Индия, Япония и т.д.) входят также Франция, Нидерланды, Великобритания и США и 9 ассоциативных членов. Она создана в 1947 году и занимается экономическими и социальными проблемами данного региона, оказывает поддержку странам региона в проведении макроэкономической политики, проводит в жизнь программы и проекты по сокращению бедности, развитию торговли, защиты окружающей среды и борьбы с изменениями климата, а также способствует развитию сотрудничества между государствами в данных областях. Представитель Азербайджана выразил глубокую благодарность всем участникам, включая руководство и секретариат UNESCAP, за доверие, оказанное в результате прозрачных выборов, и пообещал работать вместе с коллегами из всех стран-членов в условиях взаимного уважения и поддержки, основанных на принципах инклюзивности и гендерного баланса. Помимо этого, представитель Азербайджана, председательствующий на заседании Группы экспертов UNESCAP, отметил, что проведение в его стране престижной глобальной климатической конференции - COP29, является ярким показателем растущей международной репутации, уважения и доверия к азербайджанскому государству со стороны международного сообщества, а также одобрения вклада в дело охраны окружающей среды и предотвращения изменения климата. Не случайно, что в целях укрепления международной солидарности в глобальной борьбе с изменением климата президент Азербайджанской Республики Ильхама Алиева объявил 2024 год в стране "Годом солидарности во имя зеленого мира". Реализацией этого масштабного проекта успешно занимаются все государственные и неправительственные структуры в координации министерства экологии и природных ресурсов.

Помимо этого, Ф. Гумбатов в своем выступлении особо подчеркнул, что, именно в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах, благодаря личным усилиям президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева как председателя Движения, были выдвинуты ряд важных инициатив с целью глобальной борьбы с пандемией COVID-19. В декабре 2020 года была проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, были приняты резолюции ООН, касающиеся справедливого и универсального доступа всех стран к вакцинам. Помимо этого, Азербайджан предложил ряд уникальных решений по институциональному развитию самого Движения неприсоединения. Именно, по инициативе Азербайджана в 2021 году была создана Парламентская сеть Движения неприсоединения, в 2022 году – Молодежная организация Движения неприсоединения, а в 2023 году государства-члены поддержали идею создания Женской платформы Движения неприсоединения. Глава азербайджанского государства также выразил необходимость тесного сотрудничества всех стран, международных организаций, научных и образовательных учреждений, неправительственных организаций и частного сектора для эффективной борьбы с загрязнением окружающей среды, нерациональным использованием природных ресурсов и изменением климата.

На заседании Группы экспертов UNESCAP были обсуждены вопросы, связанные с реализацией проекта Региональной Программы по Загрязнению Атмосферы (RAPAP) предложенной Комитетом по развитию и окружающей среде UNESCAP, с проблемами устойчивого с точки зрения климата градостроительства, совместными действиями по выработке качественно новой модели Определяемых на Национальном Уровне Вкладов (NDC 3), которые должны быть представлены в течение 2025 года всеми государствами-сторонами Парижского Соглашения, а также с вопросами подготовки 8-ой сессии (CED-8) Комитета по развитию и окружающей среде UNESCAP. Ф.Гумбатов является членом группы официальных переговорщиков COP 29, сертифицированным экспертом UNFCCC по рассмотрению докладов стран по климатическим изменениям, международным экспертом по инвентаризации и моделированию прогнозов уровня парниковых газов, автором трех монографий и более 60 научных статей по климатическим изменениям, устойчивому развитию, и энергетической дипломатии. Будучи доцентом Академии Управления при президенте Азербайджанской Республики, Ф.Гумбатов имеет правительственные награды, а в 2023 году был награжден президентом Азербайджанской Республики медалью «За отличие в государственной службе». Следует отметить, что Ф. Гумбатов является опытным дипломатом, в 2002-2009 годах он работал первым секретарем посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия и Постоянного Представительства при Европейском Союзе, руководил проектом организаций диаспоры в странах Бенилюкс по установке памятника жертвам геноцида в Ходжалы в городе Гаага (Нидерланды).