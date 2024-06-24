Макрон готов продолжить «диалог» с Путиным

На вопрос, общались ли лидеры Франции и России в последние месяцы, Макрон ответил: «Нет, но я не исключаю, что мы сделаем это по той или иной теме, в том числе по теме атомных электростанций или другим».

С начала вторжения РФ в Украину Макрон минимум 14 раз общался с Путиным по телефону. По словам президента Франции, с декабря 2021 года он провел «сто часов» разговоров с президентом РФ. Последний раз главы обоих государств общались по телефону в сентябре 2022-го. В декабре 2023-го Путин заявил, что Макрон сам прекратил «добрые отношения» и диалог с Францией был прекращен по инициативе ее президента. Москва готова возобновить диалог, если интерес к этому проявит Париж, подчеркнул российский лидер. Французский президент ответил, что «не менял номер телефона».