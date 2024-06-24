Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может частично признать вину в рамках сделки с прокуратурой США, говорится в документе, опубликованном в электронной базе Федерального окружного суда США на Северных Марианских островах.

«Мы ожидаем, что ответчик признает вину в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, касающейся вопросов национальной обороны Соединенных Штатов», - говорится в документе, подписанном прокурором США Шоном Андерсоном.

Пять лет, которые он провел в британской тюрьме, оспаривая экстрадицию в США, будут зачтены в общий срок, после чего Ассанжа освободят, и он вернется в Австралию, пишут американские СМИ.

Федеральный окружной суд США на Северных Марианских островах назначил на 26 июня заседание. Судья удовлетворила ходатайство федеральной прокуратуры США о проведении этих слушаний.

Представители Минюста США ранее сообщили суду, что ожидают признания Ассанжем вины «в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, касающейся вопросов национальной обороны Соединенных Штатов».