Инара Рафикгызы, собкор, Гусейн Магеррамов (Фото) 04:17

Как уже сообщалось, 24 июня в бакинском пригороде Шувелан ранее судимый и находившийся в розыске Ровшан Аллахвердиев, открыл огонь по сотрудникам полиции, прибывшим для его задержания. По совместной информации МВД и Генеральной прокуратуры, преступник, прикрываясь своими родственниками, убил из огнестрельного оружия трех полицейских и одного безоружного человека, после чего был обезврежен группой захвата. Сотрудники редакции haqqin.az побывали в доме, где произошел кровавый инцидент.

Согласно предварительной информации, вначале Аллахвердиев спокойно встретил полицейских, сказав им, что в доме спят дети и попросив их подождать его во дворе. Однако, пройдя через другую дверь, он выхватил оружие и вначале застрелил двух сотрудников МВД у входной двери и безоружного соседа, прибежавшего на шум, а затем еще одного полицейского, стоявшего во дворе. После чего Аллахвердиев попытался скрыться, но был застрелен полицейскими. Преступник, отец троих детей, жил в довольно скромном доме, однако мы обратили внимание на разбросанные повсюду дорогие детские игрушки и ковры.

Соседи, попросившие не называть их имена, рассказали, что родители Аллахвердиева всегда жили в Шувелане. Мужчина пользовался репутацией мошенника, общения с ним старались избегать все, включая даже близких родственников. По данным СМИ, Ровшан Аллахвердиев скрывался от правоохранителей после совершения крупного мошенничества. Сотрудники полиции приехали к дому Аллахвердиева, получив оперативную информацию о том, что он находится внутри. Также стало известно, что несколько месяцев назад в прессе была опубликована жалоба на мошеннические действия Аллахвердиева. По имеющейся информации, преступник, вступив в сговор с братом одного из чиновников, «кинул» жителя Баку Аббаса Дадашева.