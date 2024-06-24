Сотрудники haqqın.az в доме убийцы Аллахвердиева по следам громкого преступления, фото
Как уже сообщалось, 24 июня в бакинском пригороде Шувелан ранее судимый и находившийся в розыске Ровшан Аллахвердиев, открыл огонь по сотрудникам полиции, прибывшим для его задержания.
По совместной информации МВД и Генеральной прокуратуры, преступник, прикрываясь своими родственниками, убил из огнестрельного оружия трех полицейских и одного безоружного человека, после чего был обезврежен группой захвата.
Сотрудники редакции haqqin.az побывали в доме, где произошел кровавый инцидент.
Согласно предварительной информации, вначале Аллахвердиев спокойно встретил полицейских, сказав им, что в доме спят дети и попросив их подождать его во дворе. Однако, пройдя через другую дверь, он выхватил оружие и вначале застрелил двух сотрудников МВД у входной двери и безоружного соседа, прибежавшего на шум, а затем еще одного полицейского, стоявшего во дворе.
После чего Аллахвердиев попытался скрыться, но был застрелен полицейскими.
Преступник, отец троих детей, жил в довольно скромном доме, однако мы обратили внимание на разбросанные повсюду дорогие детские игрушки и ковры.
Соседи, попросившие не называть их имена, рассказали, что родители Аллахвердиева всегда жили в Шувелане. Мужчина пользовался репутацией мошенника, общения с ним старались избегать все, включая даже близких родственников.
По данным СМИ, Ровшан Аллахвердиев скрывался от правоохранителей после совершения крупного мошенничества. Сотрудники полиции приехали к дому Аллахвердиева, получив оперативную информацию о том, что он находится внутри.
Также стало известно, что несколько месяцев назад в прессе была опубликована жалоба на мошеннические действия Аллахвердиева. По имеющейся информации, преступник, вступив в сговор с братом одного из чиновников, «кинул» жителя Баку Аббаса Дадашева.
«Есть несколько потерпевших, и я один из них, - заявил тогда Дадашев. - Аллахвердиев нанес мне ущерб приблизительно на один миллион манатов. Я хочу, чтобы его арестовали и возбудили против мошенника уголовное дело».
Отметим, что через десять дней после трагедии в Шувелане Махир Агаев, один из убитых сотрудников полиции, должен был сыграть свою свадьбу...