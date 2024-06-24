Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике вернулась в Баку после успешного выступления на юношеском чемпионате Европы в греческих Салониках.

Напомним, наша команда в категории до 15 лет завоевала 18 медалей – 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых

По три золотые награды в активе Кямрана Хаппаева (61 кг) и Аслана Амирасланова (89 кг), два золота и серебро взял Иса Алиев (73 кг), два серебра и бронзу завоевал Эльман Курданов (67 кг), серебро добыла Нурай Абилова (40 кг), двух бронзовых медалей и одной серебряной удостоился Магомедали Мамедзаде (96 кг), две бронзы выиграла Малика Бичекуева (55 кг).

В общекомандном зачете сборная Азербайджана заняла 2-е место. Помимо этого, наши юные штангисты добились исторического результата, завоевав три золота в сумме двух упражнений и улучшив показатели чемпионата Европы-2018 в Милане, когда у нас было два абсолютных чемпиона.

В Международном аэропорту имени Гейдара Алиева команду встречали десятки любителей спорта, родственники спортсменов, специалисты и представители прессы.

Своими впечатлениями в интервью журналистам поделились вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов, главный тренер национальной команды Махты Маккаев, а также победители и призеры чемпионата Европы Аслан Амирасланов, Кямран Хаппаев и Нурай Абилова.