США обещают помочь Азербайджану

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон продолжает поддерживать контакты между Баку и Ереваном. С таким заявлением официальный представитель Госдепа выступил на регулярном брифинге.

«Мы продолжаем поддерживать контакты между Азербайджаном и Арменией», - отметил он.

Миллер добавил, что США также продолжают работу по содействию азербайджано-армянской нормализации.