США обещают помочь Азербайджану
Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон продолжает поддерживать контакты между Баку и Ереваном. С таким заявлением официальный представитель Госдепа выступил на регулярном брифинге.
«Мы продолжаем поддерживать контакты между Азербайджаном и Арменией», - отметил он.
Миллер добавил, что США также продолжают работу по содействию азербайджано-армянской нормализации.
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