Американские эксперты о пользе ударов по Крымскому мосту

Крымский мост, соединяющий Россию и Крым, по-прежнему остается важным для поддержания полуострова. Если удары ВСУ средствами дальнего радиуса действия разрушат объект, тогда способности российских войск на полуострове снизятся, говорится в отчете Американского института изучения войны ISW.

«Украинские официальные лица недавно заявили, что российские силы сократили транспортировку военной логистики через Крымский мост, предположительно, из-за усилий по созданию логистических линий, соединяющих материковую часть России и Крым через южные районы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Но мост через Керченский пролив, вероятно, остается важным для сохранения Крыма», – говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что удары ВСУ по мосту средствами дальнего радиуса разорвут важный канал связи для российских сил, базирующихся в Крыму.

Кроме того, разрушение Крымского моста вынудит российских военных полагаться на длинный маршрут вдоль северного побережья Азовского моря и усугубит уязвимые места для ВСУ.

В своем материале аналитики привели и слова главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, который тоже говорил о логистической цепочке.

По его словам, достаточное количество предоставленных США ракет большой дальности ATACMS может позволить ВСУ нанести удар по Керченскому мосту и разорвать важную российскую наземную линию связи между оккупированным Крымом и Россией.