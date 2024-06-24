Россию призвали прекратить торговать людьми

Россия и Беларусь, наряду с Северной Кореей, Туркменистаном и Сирией, оказались в списке 13 государств, чьи власти финансируют торговлю людьми. Об этом говорится в ежегодном Отчете о торговле людьми за 2024 год, который был представлен госсекретарем Энтони Блинкеном, передает «Голос Америки».

Госсекретарь Блинкен во время презентации доклада обратил особое внимание на использование цифровых инструментов в торговле людьми.

«Цифровые инструменты усилили охват, масштаб и скорость торговли людьми. Торговцы людьми используют онлайн-платформы для продажи незаконного сексуального контента. Они используют зашифрованные сообщения и цифровые валюты, чтобы избежать обнаружения», - заявил Блинкен.

Он отметил, что использование онлайн-инструментов сделало возможным для торговцев людьми расширить свой охват.

«Торговля людьми – это проблема, которую ни одна страна не может решить в одиночку», - сказал госсекретарь.

По оценкам Международной организации труда, в 2021 году 27,6 млн человек по всему миру занимались принудительным трудом, что на 2,7 миллиона больше по сравнению с 2016 годом. Из этих 27,6 млн, по оценкам МОТ, 6,3 млн человек находились в условиях принудительной коммерческой сексуальной эксплуатации и 3,9 млн занимались принудительным трудом, навязанным государством.

«К сожалению, некоторые правительства являются частью проблемы», - сказала посол по особым поручениям Синди Дайер.

Госдепартамент определил 13 стран, власти которых поощряют либо финансируют торговлю людьми. Это включает в себя торговлю людьми в рамках государственных программ, принудительный труд в государственных медицинских учреждениях, сексуальное рабство в правительственных лагерях или использование или вербовку детей-солдат, говорится в отчете.

В 2024 году в список стран-нарушителей были внесены Афганистан, Беларусь, Бирма, Китай, Куба, Эритрея, Иран, Северная Корея, Россия, Южный Судан, Судан, Сирия и Туркменистан.

По словам Дайер, по мере того как миграционный кризис усиливается по всему миру, рост торговли людьми, скорее всего, также увеличится.

«Мы призываем правительства предотвращать торговлю людьми и уделять приоритетное внимание проверке мигрантов, которые часто берут в долг у контрабандистов, а затем становятся уязвимыми для торговцев людьми, когда не могут вернуть деньги», - сказала Дайер.